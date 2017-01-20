沈金龙接替吴胜利出任海军司令

（联合早报网讯）新华社报道，海军司令员沈金龙20日通过视频，代表海军中共党委和机关向在异国他乡执行出访任务的112编队，以及在亚丁湾、索马里护航的568编队致以节日问候。

这证实了外界的传说——原为中国南海舰队司令员的沈金龙（60岁），已经接替原海军司令吴胜利的职务。

据环球军事网分析，在中国海军历任司令员中，除了开国将领之外，沈金龙是首位直接从舰队司令员升任海军司令员的海军将领。分析人士认为，这和沈金龙在南中国海岛礁争端白热化之际主政南海舰队，处理多起敏感危机事件有直接关联。



沈金龙出身草根，从基层逐步成长，历经多个岗位，包括先后主政大连舰艇学院、海军指挥学院，属于学术型指挥干部。他历任北海舰队某驱逐舰支队参谋长，某驱逐舰支队首任支队长，旅顺保障基地司令员，大连舰艇学院院长、海军指挥学院院长等职，也曾短暂担任南海舰队副司令员，并于2014年12月晋升为南海舰队司令员。



2016年7月，沈金龙晋升为海军中将军衔。这次升任海军司令是他在两年多里的第三次职务调整，而且从大区副职升任大区正职仅仅用了两年时间，可谓进步神速。



环球网分析，沈金龙在担任南海舰队司令员期间，实现了该海域岛礁战备巡逻常态化，应对了美军军舰先后四次“自由航行”行动，其中有三次美国军舰均驶入中国直接控制的岛礁的12海里范围，中国军舰均进行了有效识别、查证和跟踪监视。



去年12月中旬，中国军方首次在南中国海海域捕获美军无人潜航器，沈金龙当时是一线指挥员。