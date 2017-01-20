对台工作会议 俞正声重申“九二共识”

（联合早报网讯）中共中央政治局常委、中国大陆全国政协主席俞正声今天在北京举行的2017年对台工作会议上，重申坚持“九二共识”，要“团结台湾所有认同两岸同属一个中国的政党、团体和组织”，与两岸民众维护“九二共识”政治基础。

据新华社报道，俞正声指出，过去一年，以中共总书记、国家主席习近平“为核心的党中央准确研判形势”，把握两岸关系发展大方向。

他也说，大陆各地各部门认真贯彻落实中共中央对台工作方针和决策部署，扎实推进各项工作，取得积极成效。

此外，俞正声说，2017年两岸关系和台海局势更加复杂严峻，大陆要坚决贯彻中共中央对台工作大政方针，“继续坚持体现一个中国原则的‘九二共识’，坚决反对和遏制任何形式的‘台独’分裂活动，维护国家主权和领土完整，维护两岸关系和平发展和台海和平稳定”。

另一方面，俞正声指出，各地各部门要深入学习贯彻习近平对台工作重要思想；要“团结台湾所有认同两岸同属一个中国的政党、团体和组织，同两岸同胞一道，维护‘九二共识’政治基础，持续推进两岸民间各领域交流合作，促进两岸经济社会融合发展，不断扩大两岸基层民众和青年的参与度和获益面”。

该会议也称要研究提出便利台湾民众在大陆学习、就业、创业、生活的政策措施，积极支持台商台企，维护台湾民众权益。

大陆国务委员杨洁篪主持了这场会议；中共中央台办、国台办主任张志军也在会上提出工作报告。（联合早报网编辑：王纬温）