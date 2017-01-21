中共党报文章：港激进反对派是暴力政治元凶

（联合早报网讯）《人民日报》海外版刊登《文汇报》文章，批评“香港激进反对派是暴力政治的元凶”。

据明报报道，该原文17日刊载于《文汇报》，由香港群策汇思副主席陈志豪撰写。文章指出，随着香港政治气氛愈趋炽热，社会愈趋两极化和撕裂，民间政治行动愈趋激进与极端，须反思究竟谁是激进行动与激进思潮的“元凶”。

文章指出，几年前开始有激进反对派政客在议会内抛杂物、肆意扰乱议会秩序，不少爱国爱港人士忧虑这些不文明议会行为将恶化和蔓延，“影响社会，教坏小朋友”，“激进反对派当年在议会的粗暴表现犹如开启了潘多拉的盒子，议会内外的激进抗争行为从此一发不可收拾”。

文章又称，近年有政治团体冲击军营、立法会、政府总部、占领道路等，令法治底线一再往后退，故激进及暴力政治行动元凶，“肯定是激进反对派”。

文章认为，要重整社会秩序，压抑激进政治思潮，必须充分利用“法律”与“舆论”两大武器，“以法律手段来对违法政治行为作出零容忍的回应；又要透过舆论宣传，让社会大众意识到激进政治行为的祸害，把激进分子孤立”。

至于“港独”，文章指出，极端政治倡议必然会引致极端政治行为，使社会更撕裂，“‘港独’肯定是行不通的，十年后也仍然只会是‘讲独’和‘港毒’”，反问“我们甘心让香港在不切实际的伪议题上撕裂下去吗？”