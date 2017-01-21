在世南京大屠杀幸存者仅百余人 新春慰问活动启动

（联合早报网讯）“2017年南京大屠杀幸存者新春慰问活动”21日在侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆启动。志愿者将走访幸存者老人，送上新春慰问金、体检卡、慰问品等。

据中新社报道，目前，健在的南京大屠杀幸存者仅百余人。时光飞逝，从那场发生在1937年冬、惨绝人寰的南京大屠杀噩梦中幸存下来的人，都已八九十岁高龄。南京大屠杀遇难同胞纪念馆馆长张建军21日在接受采访时说，历史“活人证”还在，但他们正渐渐离我们而去。自他到馆一年多来，先后有20多位老人离世。

张建军说，就在近期，日本右翼分子还不断发出否认南京大屠杀的嚣张言论；幸存者今天仍然勇敢地站出来，参与历史证言、传播的国际交流活动，为史作证。

日前，南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京大学对身体尚好、口齿清楚的近百位幸存者进行了微观口述史调查。与以往口述史不同，这一场“与时间赛跑”的调查，倾注于关注、保留他们及家族的人生点滴、故事，旨在从微观层面解剖战争对人性、人生、家族造成的深重影响。

张建军希望，社会对幸存者的关爱继续深化：这不仅仅是生活和物质上的保证，更是要在精神层面给予饱受战争重创的老人更多的陪伴。纪念馆将建立稳定的志愿者团队，关怀幸存者的情感，为他们送去温暖。