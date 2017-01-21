台湾学者：特朗普未必已放弃“一中”牌

（联合早报网讯）美国新任总统特朗普就职演讲中没有再挑起中国大陆敏感神经的一中政策，受访台湾学者认为，这说明强调“美国优先”的特朗普意识到不稳定的外交发展将波及内政，但不意味特朗普已经放弃打“一中牌”。

特朗普在15分钟的就职仪式中强调，未来美国所有政策将以“美国优先”为基础，在贸易，税制，移民，外交事务的每个决定，都将以惠及美国劳工和美国家庭为目的。“我们必须保护我们的边界，以免其他国家破坏，制造我们的产品，窃取我们的公司工作。”

有评论认为，特朗普虽未直接点名中国大陆，但明显剑指北京。

台湾大学政治系荣誉教授张麟征接受《联合早报》访问时分析，光凭就职演说无法确定特朗普未来会采取怎么样的外交施政，但讲话内容说明特朗普理解如果外交动作太大，负面效应可能波及内政，这显然对“美国优先”不利，但特朗普的具体作为需等他上台之后才能分析。

文化大学政治学系讲座教授陈一新则指出，虽然特朗普没有提出具体的外交政策，但他的团队正“酝酿反中亲台的势力”，因此未来不排除继续利用台湾问题与大陆谈判。

对此，张麟征认为，特朗普以内部建设为施政重点，但内部建设也需要资金，若跟中国闹翻，对美国没有什么好处。她并指出，虽然特朗普是个聪明的商人，“但没有智慧”，因为“就算出卖台湾利益，也不能引中国上谈判桌”。

鉴于美陆台关系充满不确定性，陈一新认为以蔡英文总统为首的台湾政府必须“低调、低调，再低调”，谨慎处理三方关系。

不过，特朗普昨晚一完成宣誓，蔡英文就第一时间通过推特祝贺，称“民主将台湾和美国连接起来”。台湾总统府今天凌晨也发表文告说，美国是台湾在国际上“最重要的盟友”，盼台美关系能在既有良好的基础上有“更进一步的发展与合作”，对双方乃至国际社会能有更多助益。（联合早报台北特派员黄顺杰报道）