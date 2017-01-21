中国跨度最大公铁两用钢拱桥合龙

（联合早报网讯）中国跨度最大的公铁两用钢拱桥——沪通公铁大桥天生港航道桥今天上午顺利合龙，标志着沪通铁路建设取得阶段性进展。

据中国央视报道，天生港航道桥位于沪通公铁两用大桥北侧，大桥主跨336米，是目前世界上最大跨径的公铁两用刚性梁柔性拱桥。

据报道，今天合龙的天生港航道桥是正在建设的沪通长江大桥的北岸工程；而作为世界上跨度最大的公铁两用大桥，沪通长江大桥更是催生了多项新材料、新工艺、新结构和新装备 。

沪通铁路全长137公里，设平东站、南通西站、张家港北站、张家港站、常熟、太仓港站、太仓站、安亭、黄渡等9个车站。其中江苏省119。公里，上海市17.74公里，设计行车速度200km/h，工程投资 368 亿元，建设工期5年半，将于2019年底建成。

目前南京至长江入海口的铁路过江通道仅有1968年建成的南京长江大桥和2011年建成通车的大胜关长江大桥，且大能力铁路过江通道均位于南京枢纽内，连接苏北与苏南还没有铁路过江通道 ，南通、盐城等地居民想坐火车去上海，必须先坐K字头的车到南京，再从南京中转去上海，走了一个“L”型的路线。

沪通铁路建成后，从南通到上海只需要1小时，比现在缩短了7个小时，把南通全面融入上海1小时都市圈，同时为整个苏北沿海城市居民的出行带来便利。