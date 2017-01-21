受访学者：就职演说显示中美经贸纠纷无可避免

（联合早报网讯）针对美国新任总统特朗普在就职演说中的发言，新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际关系学院副教授李明江接受《联合早报》访问时说，如果外界此前对于中美是否会出现经贸纠纷还感到不确定，那么听了就职演说后几乎可以肯定，中美经贸纠纷将是无可避免。

长期关注中美关系的美国哥伦比亚大学政治系教授黎安友（Andrew Nathan）接受本报访问时也认为，在特朗普对华抛出的众多课题当中，他的首要目标是改变中美的贸易和投资关系。

他说：“特朗普似乎以为，美国可以用台湾、南中国海和韩国萨德反导弹系统等其他课题来向北京施压，换取北京在经贸方面让步。我认为这样的战略很危险。”

他解释，首先，美国针对上述课题的决策应以美国利益和原则为考虑的基础，不能把它们当做讨价还价的筹码。第二，中国视这些课题为核心利益，不会以它们当成谈判筹码。

特朗普如果执意把“一个中国”政策拿来交易，这将导致中美关系急剧恶化，阻碍两国在共同利益领域里的合作，并使经济关系无法取得良好成果。

黎安友并指出，要解决西方在经贸方面对中国的不满，较好的方法是通过经济磋商。“这虽然不容易，但只要耐心、合理地专注于长期共赢的关系，磋商是可以取得成果的。”

李明江也认为，中美双方都存在协商、妥协的空间。

他分析，中国正在进行的经济改革，如国有企业改革、招商引资的新规定等，都有可能为处理中美经济纠纷提供空间。这么做既能改善中美关系，也符合中国经济转型升级的需要。

另一方面，美国也不能完全不让步，它能够为中国提供灵活性的方法包括，与中国合作发展美国国内的基础设施。发展基础设施是特朗普的竞选承诺之一。

他说：“如果双方能通过协商，各自让步，达到更妥善的安排和双赢的结果，两国政策领导人应该都可以接受。”

李明江补充，尽管协商共赢是最理想局面，中国也会做应对最坏局面的预案，不会完全没有进行反击报复的政策选项。“以美国对中国的经济依赖程度，如果真的爆发贸易战，只会两败俱伤。”（联合早报北京特派员游润恬报道）