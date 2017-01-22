林郑：参选为阻止宪制危机　免选出中央不任命的人

（联合早报网讯）已公布参选香港特首的林郑月娥与传媒高层的聚会上，被问及为何决定参选特首时解释，特首选举最坏情况，是选出一个中央不任命的人，这将是国际大新闻、大宪政危机，她有责任防止这大宪政危机出现。被问及为何其他参选人有机会不获中央任命，林太只说中央对特首、司长、局长有不同要求，但没有再详细解说。

据明报报道，林郑月娥竞选办公关戴健文回应查询时称，林太席间没有提及任何人名，亦非针对任何人，林太当时只是说出特首的宪制角色，须同时向中央及特区政府负责，一旦选出的人不为中央接受，便会出现宪制危机，故决定参选。问及席间是否有人问到现时拟参选特首人士，既有退休法官及立法会议员，为何有中央不会任命的人，林太称中央对特首、司长、局长有不同要求，戴健文称他不记得。

林郑月娥竞选办公室晚上发出新闻稿，指有报道引述林太与媒体朋友的交流谈话，内容并不准确，澄清指在对谈的过程中，林太指出根据基本法，香港特首必须同时向中央及特区负责。她担心万一日后选委会选出的人不为中央接受，中央不任命，会出现宪制危机，不利于香港发展。她只是作出一般评论，绝非针对任何人。而该次是林太咨询各界人士的一个聚会，并非饭局。

曾俊华竞选办发言人称，不评论传闻，但期望选举是君子之争，按照基本法，以公平公正公开的形式进行。

叶刘淑仪竞选办公室发言人指，不评论林太的说法，但期望有一个公平公正公开的选举。