中国银行业的日子不好过 员工年终奖“降声一片”

（联合早报网讯）临近春节，中国各大银行的年终奖再次成为焦点。跟以往不同的是，这次银行受关注不是因为红包又厚又大遭人羡慕嫉妒恨，而是部分银行的员工晒出了个位数的金额，少得让人难以相信。日前，北京青年报记者向多家银行的员工打探了今年年终奖的情况，虽然不少银行截至目前还没有发放年终奖，但员工们已经有了大降的心理准备。毕竟去年银行的日子不好过，挣钱越来越难。

据北京青年报报道，银行赚钱的能力也跟员工的收入一样不再像以往那么辉煌。截至2016年，商业银行当年累计实现净利润2万亿元，同比增长4%。利润增速相比上年同期略有上升，但相比2012-2014年同期下降十余个百分点。

2013年已经成为银行净利润增速的拐点，现在银行已经进入微利时代。年报数据显示，截至2015年末，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行净利润增速分别为0.52%、0.70%、1.25%和0.28%。2014年，前述四大行的净利润增速分别为5.07%、8% 、8.22%和6.1%。而在2013年，四大行的净利润增速则均在10%以上，分别为10.17%、14.52%、12.35%和11.12%。

中行研究人员根据相关数据测算称，经济增长是影响银行盈利能力最重要的因素，GDP增速每下降一个百分点，净利润增速将下降9个百分点左右。按此测算，如果2017年经济增速为6.6%，则商业银行利润增速将不足2%；而如果经济增速为6.5%，则利润增速将只有1%。除工行、农行外，将有更多上市银行在2017年利润增速不足1%，步入“零时代”。

业内人士普遍认为，银行利润增速下滑主要有以下几个原因：一是受利率市场化影响，银行业净息差收窄。二是中国宏观经济进入“新常态”，经济增速由高增速向中高增速转变，商业银行不良贷款增加，不良贷款拨备计提增加，消耗了部分利润。