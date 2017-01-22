崇礼3天2起滑雪死亡事故 中国"冰雪经济"热潮受拷问

（联合早报网讯）本该承载着冬奥会承办荣耀、被誉为“一座滑雪板上的小城”的河北省张家口市崇礼区，却在三天内因为两起滑雪死亡事故站上舆论的“风口”。1月16日至18日，崇礼区接连发生了北大女生、十岁左右小男孩儿的两起滑雪死亡事故。

据每日经济新闻报道，记者从崇礼区人民医院确认，该院今年已经参与救治两起滑雪身亡事故。该院工作人表示，最近几乎每天都有因滑雪受伤的患者来医院就诊，高峰时一天在40~50人。

崇礼区是2020年冬奥会的三大赛区之一，随着国家相关政策的推动和冬奥会的逐步临近，崇礼区的“冰雪经济”连同房价都热了起来，滑雪场规模扩容，各路资本争相布局试图掘金。

而另一方面，中国滑雪产业还处于快速发展期的前期阶段。滑雪胜地接连的伤亡事故也不断拷问着冰雪经济热潮。目前冰雪运动仍然存在滑雪者技巧知识待提升、防护措施不够完善、标语警示不够醒目等问题。有业内人士直言，“国内滑雪场也需重新思考商业收益和大众参与度的关系。”

在滑雪事故的背后，是冰雪产业巨大的市场蛋糕。国联证券预计中国滑雪行业规模到2025年将近1000亿元。安信证券则认为，中国滑雪产业正处在类似于美国滑雪行业高速发展期的前10年。

针对事故频发对崇礼“冰雪经济”可能造成的影响，北京大学中国体育产业研究中心主任何文义表示，希望能一分为二看待这个问题：一方面不应该因噎废食，因为出现事故就过度反应，甚至视冰雪运动为“洪水猛兽”；另一方面，急速发展的冰雪经济确实需要“降降温”，借此机会完善基础设施、加强管理水平。