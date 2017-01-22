刘晓光遗体告别仪式在北京举行 任志强王石等到场送别

（联合早报网讯）1月16日晚间，首创集团原董事长、阿拉善SEE生态协会创始会长刘晓光在北京去世。22日，刘晓光遗体告别仪式在北京八宝山举行，王石、任志强、冯仑等人到场送别。

据中新网报道，早上七点，北京八宝山殡仪馆东厅外面就聚集不少人，刘晓光的生前好友、媒体记者等陆续赶来。原华远集团董事长任志强在八点左右到达八宝山殡仪馆东厅，悼念刘晓光后并未离开，站在招待处负责接待前来悼念刘晓光的各界朋友，直到九点多方才离去。

此前，任志强还作诗纪念刘晓光，称刘晓光是“一团燃烧的火”，其中写道“他是一团燃烧的火，点亮一烛不灭的光，让冰冷中多了一份温暖，让黑暗中多了一些明亮。”

此外，万科董事长王石、万通控股董事长冯仑和著名经济学家张维迎等也先后到场，为刘晓光送完最后一程。

早在刘晓光去世的消息得到确认后，潘石屹、冯仑、杨元庆等企业家便纷纷发文悼念。SOHO中国董事长潘石屹发微博纪念刘晓光：“突闻刘晓光走了。周围的朋友都在惊讶和悲痛中。”

冯仑通过他的微信公众号“冯仑风马牛”悼念了刘晓光。冯仑称，惊悉晓光兄突然离我们而去，内心的悲痛，难以言表。晓光的生命虽然停止在了62岁，但他带给我，带给企业，带给阿拉善，带给我们这个时代的温度和痕迹，会永远存在。

联想集团董事长兼CEO杨元庆也发文悼念刘晓光：对于长期忍受病痛折磨的晓光兄来说，今天或许是某种解脱，而对于中国企业家群体来说，他的离去则是一种痛失。惟愿晓光兄一路走好!

很多人对王石、潘石屹、任志强、冯仑这些地产圈名人耳熟能详，对刘晓光有些陌生，但他却有“地产界老大哥”之称，在中国地产界有很重的分量。

生于1955年2月的刘晓光，执掌首创前在政府部门任职多年，曾担任北京市计委商贸处处长、总经济师、副主任等职，曾被认为是政坛的一颗新星。

1995年，刘晓光弃政从商，成为首创集团开拓人之一。在其带领下，首创集团逐渐构建环保产业、基础设施、房地产和金融服务四大核心主业。公开资料显示，截至目前，拥有5家上市公司和1家新三板挂牌企业的首创集团，总资产超过2200亿元。2015年8月，刘晓光正式从首创退休。

除了首创，刘晓光为人所铭记的还有他的环保情怀。阿拉善SEE生态协会是中国最大的企业家环保组织，是刘晓光在2004年召集了80余名企业家成立的。刘晓光曾多次表示，会将阿拉善写在墓志铭上。