“全面二孩”施行一年 山东成“最敢生”省份

（联合早报网讯）2016年1月1日起，新修订的人口与计划生育法施行，中国政府明确提倡一对夫妻生育两个子女。专家预计，2017年山东省二孩出生量或将超过一孩，山东全面二孩政策释放的生育意愿还要持续五年。

据大众网报道，近日，中国国家统计局网站发布消息，公布了2016年中国大陆人口的部分数据。据统计，2016年年末中国大陆总人口(包括31个省、自治区、直辖市和中国人民解放军现役军人，不包括香港、澳门特别行政区和台湾省以及海外华侨人数)138271万人，比上年末增加809万人。全年出生人口1786万人，比上年多增131万人，人口出生率为12.95‰；死亡人口977万人，人口死亡率为7.09‰；人口自然增长率为5.86‰，比上年提高0.9个千分点。

从单独二孩政策实施以来，山东省五个月已受理单独二孩再生育申请22.3万份，占中国全国的四分之一，被称为“最敢生”的省份。而全面二孩放开以来，山东累积多年的生育意愿也被瞬间点燃，导致今年山东省人口出生率呈现大幅增长态势。山东省卫生计生委党组成员、省计生协常务副会长杨心胜介绍，2016年二季度末山东省人口出生率同比增加了10.1%，三季度末同比增加24.7%。而10月底，同比增加高达31.8%。随着时间的推移，二孩政策对出生的影响日趋明显。根据数据汇总，全省17个市人口均呈增加态势。

山东省卫计委基层指导处副调研员范其鹏说，“山东前十一个月共出生135万人，其中约六成是二孩，达到80万人，远超一孩。”全面二孩政策从1月才开始实行，由于怀孕和生育的时间差，导致出生增加的不全是全面二孩政策的效应，也叠加了2014年放开的单独二孩和去年羊年生育补偿双重因素的影响。

而从济南市来看，仅2016年前九个月的新生儿数量(8万人)就已经超过2015年全年(7万人)，截止到11月份，全市共出生11.25万人。“最近几个月，二孩的建册数超过一胎，11月份二孩及以上孕妇建册数为5318人，而一胎不过3467人。”济南市卫计委妇幼保健处处长马素祥预计，从建册情况来看，2017年二孩出生量或将超过一孩。