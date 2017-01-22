中国将耗资48亿在北京打造全球最亮同步辐射光源

（联合早报网讯）据中国科学院消息，在“十三五”期间，中国将在北京建设一台高性能的高能同步辐射光源，也称为“北京光源”，其设计亮度及相干度均高于世界现有、在建或计划中的光源。未来这一新光源系统装置建成后，将满足中国重大战略需求，并对众多基础科学的研究发挥关键支撑作用。

据中国央视报道，同步辐射光源是指一种利用相对论性电子在磁场中偏转时产生同步辐射的高性能新型强光源。它利用X光可以测量各种物质的原子结构。

中科院高能物理研究所研究员董宇辉指出，同步辐射光源的发展目前已经经历三代。中国的第一代同步辐射光源以“北京正负电子对撞机”为代表，“合肥光源”是中国的第二代同步辐射光源，目前已建成的最先进光源是“上海光源”，它属于第三代同步辐射光源。

为了进一步提高中国国家安全和工业核心创新能力，“北京光源”为代表的“第四代同步辐射光源”的建设计划被提上议事日程。它的各项关键性能指标将远高于第三代同步辐射光源。

据悉，中国新一代高能同步辐射光源项目“北京光源”的建设已列入国家发改委发布的国家重大科技基础设施建设“十三五”规划，它也是中科院与北京市共建怀柔科学城的核心。“北京光源”项目预计2018年11月份开工，工期历时约6年，计划耗资48亿元。