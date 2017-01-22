中共中央政治局决定设立军民融合发展委员会 习近平任主任

（联合早报网讯）中共中央政治局1月22日召开会议，决定设立中央军民融合发展委员会；由习近平任主任。

新华社报道，会议审议《中央政治局常委会听取和研究全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组工作汇报和中央书记处工作报告的综合情况报告》。中共中央总书记习近平主持会议。会议决定，设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。

报道指，中央军民融合发展委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。

会议对全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组和中央书记处2016年的工作给予充分肯定，同意其对2017年的工作安排。会议强调，要深入学习贯彻党的十八届六中全会精神，严格执行《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》，深刻理解和牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，坚决维护党中央集中统一领导，不折不扣贯彻执行党中央决策部署。

会议强调，今年将召开党的十九大，也是实施“十三五”规划的重要一年、推进供给侧结构性改革的深化之年。要坚持稳中求进工作总基调，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕大局履职尽责，交上让党和人民满意的答卷。全国人大常委会、国务院、全国政协、最高人民法院、最高人民检察院党组要自觉坚持党中央集中统一领导，贯彻落实新发展理念，落实全面从严治党责任，扎实做好党中央部署的各项工作，着力防范和化解各种风险，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。中央书记处要服务大局出谋划策，突出重点抓好落实，深入开展调查研究，健全完善工作机制，提高解决实际问题能力，完成好党中央交办的各项任务。