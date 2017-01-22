香港维园年宵大停电 顾客摸黑买花

（联合早报网讯）香港维园年宵今天开锣，但却突然发生大停电事故，影响摊贩生意。

据网媒“香港01”报道，受影响的是维园花市铜锣湾方向的熟食摊档，以及超过40间湿货档。

部分摊档因此需要赶紧促销产品。售卖糕点摊档的员工说，今天上午开始已没有电力供应，下午曾一度恢复电力，但又再度停电；不少糕点因高温而变软，甚至溶化成水状。该店员叹生意大受影响，并说：“老板一定会（与维园）追究翻个责任。”

售卖花卉的摊档也同样遭受停电影响。“弘大园艺”摊档负责人梁先生指出，今天下午因有阳光，而未察觉停电状况；他直到晚上才发现场地没有电力供应。

由于摊档呈长方形，内部几乎漆黑一片，顾客无法看清花朵样貌，梁先生称，生意“一定受影响”。

梁先生也说主办单位应有透过中央广播系统公布停电情况，但因场地嘈杂，他又忙碌，因此并未听见。此外，他认为主办单位至今未向各摊档解释停电原因及何时恢复电力，“有些不负责任”。

到场买兰花的顾客周小姐则说，最初还以为摊档省电，“真是摸黑看花，好难看到”，到那里那么多年还是第一次看到这样的情况。

以天价82万元（港元，15.13万新元）投档的“会所一号”同样受到影响，不少食物都只能有限度供应。会所一号摊档指出，昨天准备时开始已发现供电问题，时亮时暗，至今天下午较后部分起，电力已断续供应，但影响部份食品制作。

该摊档发言人林小姐称，昨天起已向康文署反映问题，但一直未能改善并因而感到非常徬徨，认为该问题已严重影响销量，大部份食品只能有限度发售。

对于会否向康文署追讨责任时，她说公司未有进一步消息，但考虑不同对策确保摊档继续运作。

另一方面，食环署则回复说，由于维园其中一个电表房的电掣发生故障，部分年宵摊档的电力暂停供应；机电工程署正全力抢修，预计于今晚9时前恢复。（联合早报网编辑：王纬温）