中国取缔111个高尔夫球场

（联合早报网讯）中国国家发展和改革委员会今天宣布，官方对全国683个高尔夫球场进行了清理整治，其中共有111个球场被责令取缔。

据中新社报道，2004年，为合理利用和保护土地及水资源，遏制高尔夫球场盲目建设的势头，国务院办公厅印发了《关于暂停新建高尔夫球场的通知》，要求各地各部门一律不得批准建设新的高尔夫球场项目。

不过，此后一段时间，一些企业“顶风作案”，仍然违法违规建设高尔夫球场。

2011年4月，国家发改委会同监察部、国土资源部、环保部等10多个中央部委启动全国高尔夫球场清理整治工作。

国家发改委相关负责人表示，目前各项清理整治任务基本完成，全国高尔夫球场清理整治工作基本结束。针对中国高尔夫球场建设中存在的问题，分为取缔、退出、撤销、整改四类进行处理。

一是取缔类。据通报，中国共有111个球场被责令取缔，已停止了经营行为，土地按照规划恢复原状，消除了球场特征，拆除了违法违规建筑物。如北京温榆河高尔夫球场、天津天嘉湖高尔夫球场、山西太原长风高尔夫球场等已取缔到位。

二是退出类。全国共有18个球场被责令退出，其中，17个球场已退出了占用的相关保护区域的土地并按照规划恢复原状，拆除或关闭了违法违规建设项目，消除了球场特征，1个球场在按要求退出。

三是撤销类。全国共有47个球场被责令撤销，已停止了各类建设和经营活动，并按照地方政府和部门要求消除了球场特征。

四是整改类。全国共有507个球场被要求整改，其中，11个球场已被地方政府和企业主动关闭，球场项目已不存在；496个球场已进行整改，退出了违反土地利用总体规划占用的少量耕地，退出了占用的天然林和国家级公益林地，土地复耕、恢复植被后返还给原农村集体组织或原耕作（经营）者，球场排放污染物达到了相关环保标准，消除了防洪隐患，严格了节水措施，规范了取水行为。