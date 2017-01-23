中国网民规模达7.31亿 用手机上网者占95.1%

（联合早报网讯）中国互联网络信息中心22日发布第39次《中国互联网络发展状况统计报告》。《报告》显示，截至2016年12月，中国网民规模达7.31亿，相当于欧洲人口总量，互联网普及率达到53.2%。中国网民95.1%用手机上网。

据北京日报报道，据统计，截至2016年12月，中国网民规模达7.31亿，普及率达到53.2%，超过全球平均水平3.1个百分点，超过亚洲平均水平7.6个百分点。全年共计新增网民4299万人，增长率为6.2%。中国网民规模已经相当于欧洲人口总量。

中国“.CN”域名总数达2061万，年增长25.9%，占中国域名总数比例为48.7%。“.中国”域名总数为47.4万，年增长34.4%。《报告》显示，中国手机网民规模达6.95亿，增长率连续三年超过10%。台式电脑、笔记本电脑的使用率均出现下降，手机不断挤占其他个人上网设备的使用。

2016年，中国手机网上支付用户规模增长迅速，达到4.69亿，年增长率为31.2%，网民手机网上支付的使用比例由57.7%提升至67.5%。手机支付向线下支付领域的快速渗透，极大丰富了支付场景，有50.3%的网民在线下实体店购物时使用手机支付结算。有三成网民使用线上政务办事。据统计，去年中国包括支付宝/微信城市服务，政府微信公众号、网站、微博、手机端应用等在内的在线政务服务用户规模达2.39亿，占总网民的32.7%。截至2016年底，有32.5%的中国网民使用过互联网进行慈善行为，用户规模达到2.38亿。以互联网为载体的募捐、公益众筹、社交圈筹款等公益新模式推动慈善捐助的过程阳光化、操作便捷化、形式多样化。