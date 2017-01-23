中国去年新生儿1786万为17年来最高 二孩800万

（联合早报网讯）2016年1月1日，中国正式实施“全面二孩”政策。昨日，中国国家卫生计生委对外表示，去年中国出生人口明显增加，是自2000年以来人口出生最多的一年。此外，二孩及以上占出生人口比重超45%。

据新京报报道，根据中国国家统计局发布的1抽样调查推算数据，去年全年出生人口达到1786万人；根据卫生计生统计数据，2016年全年住院分娩活产数为1846万人。

此前，国家统计局对外公布的数据显示，2016年全年出生人口比上年多增131万人，人口出生率为12.95 ，而2015年的人口出生率则为12.07 。

国家卫生计生委基层指导司司长杨文庄表示，在育龄妇女总量下降500万左右的情况下，出生人口明显增加，二孩出生占比大幅提升。2016年的出生人口达到了1786万，是2000年以来出生人口最高的年份。

杨文庄表示，去年的出生人口比“十二五”时期（2011-2015年）年均增加了140万以上，政策效果非常明显。

数据显示，全面二孩政策落地一年来，二孩出生明显增加。记者昨日从国家卫计委获悉，按照国家统计局公布的2016年出生人口1786万算，去年出生二孩人数超过800万，二孩及以上占去年全年出生人口超过45%。

杨文庄表示，在2013年以前，二孩出生比重在全年出生人口占比始终保持在30%左右。此后，受“单独二孩”政策影响，在2014、2015年，该幅度提升明显。他表示，二孩比重增长主要是由于政策调整的原因。实施全面二孩政策，目前看还是完全符合预判的。

杨文庄认为，2017年全面二孩政策效应会进一步显现，生育水平稳中有升，出生人口继续保持一定的增长态势。“十三五”期间是全面二孩政策效应集中释放期，年出生人口在1700万人-2000万人之间，总和生育率在1.8左右波动。