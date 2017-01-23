辜振甫次子 台泥董事长辜成允逝世

（联合早报网讯）台湾前海峡交流基金会董事长辜振甫之次子、台泥董事长辜成允21日晚间不慎在饭店摔伤，送院后已于今天（23日）上午6时20分逝世。

台泥今日发布重大讯息，公告董事长辜成允过世。台泥集团董事长辜成允21日晚间从晶华酒店的3楼不慎摔落2楼，造成脑部大量出血，今晨惊传过世。台泥表示震惊与不舍，22日公司董事会已选出董事张安平代理辜成允职务。

据中央社报道，辜成允21日晚间到晶华酒店参加朋友娶媳妇婚宴，不慎从3楼楼梯滚摔至2楼平台，当时鼻子冒血，台北市消防局接获报案，派救护车和人员到场，救护人员赶到时，辜成允呈现昏迷，随即将辜成允送往马偕医院急救。

医师研判是楼梯跌落造成脑部急性外伤出血。辜成允22日下午3时左右转进振兴医院加护病房救治。今天上午传出辜成允不治消息。

台泥除表示震惊与不舍之外，将尽速组成治丧委员会；至于公司治理方面，将遵循公司法代理人制度，一切由专业经理人负责经营，由张安平代理董事长和总经理，公司治理不受影响，因此短期内不会再召开董事会，待治丧事宜办理完毕后再进一步处理。

辜成允身兼台泥集团多家公司董事长职务，集团22日发布重大讯息，宣布由辜成允的妹婿、董事张安平将代理集团内台湾水泥、中国合成橡胶股份有限公司等二家上市企业的董事长及总经理职务，及信昌化学工业股份有限公司董事长职务。