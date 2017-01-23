曾钰成：接受反对派“推倒8.31”要求 没可能当选

（联合早报网讯）香港新一届特首选举3月举行，关注点之一，是各参选人当选后会否重启政改。港立法会前主席曾钰成认为，下届政府必须以最大决心和勇气重启政改，又说谁接受反对派“推倒8.31框架”要求，便没可能当选。

据香港明报报道，曾钰成于《am730》专栏撰写题为＜重启政改＞文章，提到有泛民选委说，要取得他们的支持，就要承诺在“8.31框架”以外重启政改。

但他强调，“8.31框架”是中央政府对香港特首选举实行普选办法的底线，任何特首参选人都不可能承诺不顾这底线去推行政改，“谁作出这样的承诺，便要失去中央政府的信任和绝大多数建制派选委的支持，没可能当选”，故要赢得中央政府信任，参选人必须确认以“8.31框架”为基础重启政改，绝不可接受反对派“推倒8.31框架”要求。

曾钰成又说，回避政改，并不能防止社会政治化，“以无法取得妥协为理由搁置政改，并不能换来长治久安”。他解释说，去年政改失败由多种因素造成，不足以证明政改一定不能成功，认为下届政府必须分析上次失败原因，吸取教训，以最大决心和勇气重启政改，并以最高智慧和技巧力促其成，“迎难而上，唯此为大”。

曾钰成指出，双普选实现之前，社会上有关政制发展争议将纠缠不休，特区政府认受性继续受挑战，发展经济、改善民生政策免不了要受政治纷争干扰。

对于重启政改，4名特首参选人已分别表达立场，其中新民党叶刘淑仪表明“8.31决定”不可能撤回；退休法官胡国兴认为要“努力做”；前政务司长林郑月娥指应采取务实立场，判断当前环境是否适合重启政改；前财政司长曾俊华则称政改须以人大8．31决定作基础，且若社会没有“倾得埋”的氛围，重启政改只会无端为社会带来争议。