美智库：辽宁号有缺陷 不适高强度作战

（联合早报网讯）中国唯一航母“辽宁号”经三周训练后已返航，对“辽宁号”这次出海所展现的战力，美国智库“战略暨国际研究中心（CSIS）”认为，目前“辽宁号”存在若干缺陷，导致其还不适合进行“持续、高强度的作战”。

据自由时报报道，CSIS最新报告指出，“辽宁号”比排水量十万吨的美国海军“尼米兹级”航舰小得多，且只能搭载廿四架固定翼飞机，反观“尼米兹级”则可搭载五十五架。此外，尽管“辽宁号”舰上的歼十五（J-15）多用途战机性能不错，被称为中国版的俄罗斯苏恺卅三（Su-33），但J-15仍欠缺诸如美国F-35C等第五代战机拥有的低可侦测性匿踪技术。

CSIS还提到，“辽宁号”的苏联涡轮蒸气动力装置设计不佳且维修不易，很可能将其航速限制在将近廿节（约卅七公里），远低于“尼米兹级”的卅节，意味着其航抵目标的所需时间较久，且在遭威胁时较难以撤离。

此外，“辽宁号”的舰载机系从“滑跃”式甲板起飞，而非美国航舰所用的动力蒸气弹射器，这使中国舰载机起飞时须耗更多燃料，且酬载也受限。至于在舰上人员及舰载机飞官的经验上，“辽宁号”同样远不如美国航舰。

有监于以上缺点，“辽宁号”很可能将限于从事人道救援与救灾任务、训练和外交任务，并为维护中国大陆的领土声索而在南中国海巡航。不过，CSIS认为，“辽宁号”依然代表“提升中国投射海权能力的重要一步”，“其仍可透过种种区域与全球的任务，取得做为一个海军外交工具的某种政治效能”。