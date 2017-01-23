台湾民调：逾六成支持蔡英文年金改革决心

（联合早报网讯）台湾年金改革国是会议昨天顺利落幕，台湾世代智库今天上午公布最新民调，显示有超过6成民众支持今年完成年金改革（64.9％），反对者不到3成（29％）；并有63.3％民众认为蔡总统对年金改革有决心，只有23％持反对意见。

也有7成民众认为年金需要改革（70.3％），仅14.1％认为不需要。

针对特殊族群年改方案，大都获民众高度支持。其中，79.3％支持“取消军公教18％优存利率”，74.4％则赞成“渐进取消军公教18％优存”。支持“取消党职并公职年金”也高达77.3％。

其他方案也获高度支持，有85.6％支持“取消政务管年资合并事务官而领取偏高优惠存款”；83.4％支持“改革司法官养老退休金所得替代率”；79.4％支持“改革公营行库享有13％优存”。

针对政府年金改革方案的各项目标，也得到6至7成民众赞同。其中，79.3％支持“延长基金寿命，确保退休基金余额至少一个世代不会用尽；63％赞成“领得到，领得久”；74.8％支持军公教地板条款、64.2％赞成天花板条款。

对于“调高军公教急劳工法定投保率至18％”有54％赞成、35.5％反对；而退休金计算基准逐步调准为“退休前15年的薪水平均或薪资最高的180个月平均”，赞成为61.8、反对22.1％。

民进党立委罗致政指出，从民调来看，民众相当关心年金改革，改革非常迫切、方向也正确，此外，民众对蔡英文总统的改革有信心，支持度有64.9％。

他也说，从交叉民调来看，军公教内存有不同的分歧及世代差异，军公教并非“铁板一块”，并非大部分军公教反对改革，而是全民愿意共体时间。例如有过半数军公教赞成“渐进取消18％”（53.8％）；对增设天花板条款，军公教则是48.3％支持、44.8％反对。他认为，等具体方案出炉后，民调将会更明朗。

本次民调针对台湾地区22个县市，在1月19日及20日，以中华电信住宅电话用户为抽样母体，针对年满20岁以上之成年民众进行随机抽样，总有效样本为1018份，在95％的信心水准下，误差值约正负3.07个百分点。