山西煤矿冒顶事故原因公布 曾造成10人死亡

（联合早报网讯）据安监总局网站消息，中国国务院安委会办公室今（23）日公布《关于山西省朔州市中煤集团担水沟煤业有限公司“1·17”重大顶板事故的通报》。通报称，事故发生的原因是4203采煤工作面胶带顺槽锚杆长度不够，没有起到锚固作用，在进行巷道维修时，安全防范措施不到位，发生冒顶，导致人员被埋。

据中新网报道，1月17日10时45分，山西省朔州市中煤集团担水沟煤业有限公司发生一起顶板事故，造成10人死亡。

上述事故通报显示，该矿位于山西省朔州市朔城区，证照齐全，核定生产能力90万吨/年，为中煤集团中煤资源发展集团公司独资经营企业。

经初步分析，这起事故发生的原因是：4203采煤工作面胶带顺槽锚杆长度不够，没有起到锚固作用，在进行巷道维修时，安全防范措施不到位，发生冒顶，导致人员被埋。

事故暴露出的主要问题：一是巷道支护设计不合理。4203工作面胶带顺槽巷道高3.3米，顶板支护锚杆长2.2米，冒顶处煤厚5.6米，锚杆未进入煤层顶部岩层，没有起到锚固作用。

二是矿压观测弄虚作假。4203采煤工作面胶带顺槽安设的顶底板位移观测记录顶底板移近量全为0，与该巷道压力显现明显、巷道底鼓严重等事实不符。

三是矿井采掘接替紧张，上一阶段的矿压未稳定就开始施工新工作面。4203工作面掘进施工时，相邻的4202工作面正在回采。

四是超能力组织生产。该矿核定生产能力90万吨/年，每月产量应在7.5万吨左右，但2016年11月份生产原煤40万吨，12月份生产原煤26万吨。