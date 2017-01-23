复旦大学认定论文抄袭事实确凿 撤销当事人博士学位

（联合早报网讯）近日有网友爆料，复旦大学社会发展与公共政策学院一篇2013年的博士论文严重抄袭2010年天津大学的博士论文，并称“抄袭程度达９９％”。复旦大学21日公布调查结果，认定抄袭事实确凿，决定撤销当事人博士学位，停止其导师招收研究生资格。

新华社报道，被举报的论文为复旦大学社会发展与公共政策学院社会管理与社会政策专业博士仇思隽于2013年完成的博士论文《政策执行研究——以我国职业教育领域为例》（指导教师：梁鸿教授），其涉嫌抄袭的论文为天津大学教育学院博士亓俊国2010年的论文《利益博弈：对我国职业教育政策执行的研究》（指导教师：庞学光教授）。

报道指，经过对上述两篇论文进行比对，两篇论文的中文摘要、研究思路、研究方法等从文字表述上看有一定相似度，而论文的九章目录除个别章节外几乎一致。此外，两篇论文的关键词均为“职业教育；政策执行；公平物品；利益分析；利益博弈”。

复旦大学21日晚通过官方微博发布消息称，经校学术规范委员会调查认定，仇思隽博士学位论文抄袭事实确凿。依据教育部《学位论文作假行为处理办法》和《复旦大学学位论文作假行为处理办法》，决定撤销仇思隽的博士学位，停止其导师梁鸿招收研究生资格。学校将进一步深入调查，以作出后续处理。

