中菲确定首批三个合作项目

（联合早报网讯）中国商务部部长高虎城今天（23日）在北京透露，目前中菲两国经贸合作六年发展规划（2017-2022年）已接近完成，两国已确定首批三个合作项目，并就经贸合作项目实施流程规则的文件基本达成一致。

据中新社报道，由五位部长级官员组成的菲律宾高规格代表团正在北京进行为期两天的访问。此次访问旨在落实中菲两国领导人2016年就开展双边经贸合作达成的共识。

此次中菲双方会谈的一大重点是商定两国经贸合作六年发展规划，确定优先合作项目，并就合作项目规程进行商谈。高虎城当天在接受记者采访时表示，该规划已“接近完成”，期待在2月召开的中菲经贸联委会第28次会议期间正式签署。

目前菲律宾正在起草该国2017-2022年发展计划。此时中菲两国商定经贸合作六年发展规划，意味着双方合作将更加契合国家经济发展战略。

高虎城透露，双方还就中菲合作项目实施流程规则的文件基本达成一致。这份文件将为中菲在交通、公路、铁路、通讯、灌溉等基础设施建设领域的合作项目如何立项、申请贷款、进行金融合作等问题制定公正、透明，符合两国法律的操作规范，使中菲更有效率地推进合作。“期待菲律宾代表团访华期间能够签署这一文件。”

基础设施合作是菲律宾关注的重点之一。菲律宾代表团团长、财政部部长多明计斯（Dominguez）接受记者采访时称，减少贫困是该国政府当前的一大关切，加强基础设施建设有利于实现这一目标。考虑到中国在基建领域经验丰富，菲方期待与中国加强在该领域的合作。

多明计斯表示，在世界经济不确定性上升之际，加强与“好朋友”的合作越发重要。“菲中加强经贸合作不仅对两国有利，也将惠及周边国家。”