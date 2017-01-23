党产会二度冻结国民党党产 法院裁定停止执行

（联合早报网讯）台湾行政院不当党产处理委员会第二次冻结国民党永丰银行帐户及台湾银行支票的行政处份，今天（23日）遭台北高等行政法院裁准停止执行。党产会表示遗憾，待收到裁定书后，研究是否抗告。

中央社报道，北高行裁定，党产会冻结国民党在永丰银行帐户内的3.3亿余元（新台币，下同），与八张面额5200万元的台银支票，在诉讼定谳前停止执行，仍可抗告。也就是国民党合计7.4亿余元的党产，党产会暂时不得冻结。

北高行判决书指出，攸关政党存续运作必要事项的经费支用，若样样都要事前得到国家机关许可，已丧失政党的自主性。冻结国民党资产的适法性有疑义，若不停止执行，有重大而难以回复的损害。且国民党帐户遭冻结、现金流量不足，积欠员工薪资，原处分已严重影响国民党运作。

党产会发言人施锦芳表示，去年8月政党及其附随组织不当取得财产处理条例通过后，国民党随即提领5亿2000万元并兑换成10张支票，其中一张支票已透过第三人帐户兑领，意图隐匿资金流向，也从未向报党产会备查，因此不得不依党产条例第9条，冻结帐户及支票来保全这些不当取得的财产。

施锦芳表示，党产会冻结帐户及支票后，国民党曾依党产条例向党产会申请给付劳工劳健保及退休金、缴纳违反选罢法罚锾等，只要事关劳工权益且符合党产会办法，一直都同意动支，绝无因此影响政党运作。

施锦芳说，国民党除了被党产会冻结的永丰银行帐户及支票外，还有其他党费帐户、政治献金帐户及资金可供运用，并非仅凭此帐户及支票就能影响其存续。

她表示，党产会的成立宗旨及目的，在于创造并维护台湾公平政党竞争环境，对北高行的裁定表示尊重并深感遗憾，将待收到裁定书后召开委员会，研议是否提出抗告。