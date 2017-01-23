绍兴腐乳成“下饭神器” 年出口超1200吨

（联合早报网讯）继“老干妈”之后，又一个“下饭神器”——绍兴腐乳在海外火了。浙江绍兴出入境检验检疫局今天（23日）透露，2016年绍兴出口腐乳1233吨，金额286.1万美元，数量和金额同比分别增长11.6%和11.3%。

中新社报道，绍兴腐乳是中华老字号。浙江绍兴地区特有的气候条件和传统的加工工艺造就了绍兴腐乳的独特风味。早在明嘉靖年间，绍兴腐乳就已远销海外，深受消费者青睐。

目前，绍兴腐乳的主要市场是中国香港地区，其市场份额占总出口量的80%左右，其次是东南亚、北美及欧盟地区。

“绍兴腐乳在海外的品牌效应已经十分稳固，出口量一直稳中有升，香港人基本上把腐乳当佐料，而欧美人现在最流行的吃法，是把腐乳碾碎，涂在面包片上，跟果酱一样。”绍兴咸亨食品公司董事长余龙生告诉记者，近年来绍兴腐乳在国外市场需求量日益增加，基本每年都保持两位数比例的增幅，出口规模不断扩大。

余龙生表示，越是传统的行业，越是要抓住市场发展的机会。近些年来，为了进一步扩大出口市场，“咸亨”腐乳在口味、包装、容量、安全标准等多方面做了改进。

绍兴出入境检验检疫局食品卫生处负责人表示，腐乳作为辖区内出口敏感商品，该处从原料供应、生产工艺、成品检验等多方面对其规范管理、严格把关。近几年绍兴出口腐乳都没有检测出问题，也没有收到出口国家和地区的食品质量问题通报。