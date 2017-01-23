香港旅游业现曙光 去年第四季旅客人数微升

（联合早报网讯）近年陷入寒冬的香港旅游业终于出现了曙光。访港旅客人数在去年第四季按年轻微回升，结束了自2015年第三季以来的跌幅。特区政府表示，今年会推出多项措施，吸引更多客群访港。

根据香港旅游发展局今天公布的数字显示，去年全年访港旅客约有5665万人次，较上一年下跌4.5%。其中，中国大陆旅客有4200多万人次，占了总数的大约四分之三，按年下跌6.7%；国际旅客则有约1300多万人次，较前年上升3.1%。

不过，港府商务及经济发展局局长苏锦梁今天出席立法会会议时指出，去年第四季，整体访港旅客人次按年微升0.4%，结束了自2015年第三季以来连续五季的跌幅，情况有显著改善。

苏锦梁认为，香港旅游业近年由于各种因素进入调整期。为了吸引更多过夜旅客来香港，当局在过去一年积极发展更多文化、美食等高增值项目，这些措施已渐见成效。

他指出，当局今年会推出多项措施确保旅游业持续平稳健康发展，包括将美酒佳肴巡礼、香港单车节、香港龙舟节及大坑舞火龙这些能够凸显香港美食、动感及本地文化特色的本地创立的盛事，打造为亚洲区的品牌盛事，吸引更多客群访港参与盛事。

此外，香港旅游发展局也会加强向海外旅客宣传及推广各项盛事，例如国际汽联电动方程式赛车锦标赛、香港国际七人榄球赛等。

过去几年，香港不时出现反对大陆旅客的示威活动，加上旅游业界经常发生大陆零团费引发的强迫购物纠纷，导致大陆居民赴港旅游人数持续减少。港府在2011年决定成立旅游监管局，代替旅游业议会负责行业规管角色，并草拟《旅游业条例草案》。

苏锦梁今天透露，《旅游业条例草案》将在今年上半年提交立法会审议，而且最快在2018至2019年度成立旅监局。

苏锦梁指出，旅游业界过去发生的不少严重违规事件都与大陆旅行团有关，特别是强迫购物，严重影响形象及声誉。新法例会赋予旅监局足够权力，履行法定职能打击大陆访港旅行团不良行为。

不过，人民力量立法会议员陈志全质疑，草案能否有效监管境外经营的旅行社。他问：“大家都知道，现在流行网上旅行服务。若办事处不在香港，旅监局会不会帮旅客在海外法院进行诉讼？”

香港旅游事务专员朱曼铃承认，目前规管海外及大陆旅行社仍然有难度，需与当地执法机关联系。

她说：“我们与国家旅游局方面沟通了，日后若有国内的旅行社来港推销，而没有向我们申请牌照，我们可以向国家旅局交予信息。至于海外，我们也会尝试联络有关旅游当局。”