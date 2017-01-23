（联合早报网讯）中共总书记习近平又多了一个新职务：中央军民融合发展委员会主任。北京有关分析指出，这个委员会主要是统筹推进经济建设和国防建设，解决军地之间在政策制度、产业结构等方面的矛盾，在重大工程制造、装备制造和技术创新等领域促进军地融合发展，同时建立和谐的军地关系，为退役军人创造更好的就业环境。

昨天（22日）举行的中共政治局会议决定，设立中央军民融合发展委员会，由习近平任主任。按照中共政治局的简短解释，中央军民融合发展委员会是中央层面军民融合发展重大问题的决策和议事协调机构，统一领导军民融合深度发展，向中央政治局、中央政治局常务委员会负责。

也是中国国家主席、中央军委主席的习近平此前已担任几个中央领导小组组长。习近平出任中央军民融合发展委员会主任，表明他高度重视推进军民融合发展，也显示中国推进军民融合仍有不少阻力。

军民融合在产业方面主要有两层含义，一是“军转民”，包括军工企业由封闭型转为开放型，按照市场需求发展民品，把军事技术用于民用领域，提高经济效益；二是“民参军”，包括民营企业在内的非军工企业参与军工市场，民间资本进入国防科技工业领域等。

中国的军工产业是按照前苏联模式建立的封闭式体系。改革开放后，军工产业体制僵化、缺乏创新等种种弊端暴露无遗，军品订货大幅度下降，军工企业生存遇到前所未有的挑战。

上世纪80年代，官方提出军工产业要走军民结合、平战结合、军品优先的发展道路；2009年，官方要求走出中国特色军民融合式发展路子，建立军民结合、寓军于民的武器装备科研生产体系、军队人才培养体系、军队保障体系和国防动员体系、科技资源体系；2015年，习近平要求“把军民融合发展上升为国家战略”。

分析人士指出，目前军民融合遇到的阻力包括，一些主管部门和军工企业不愿放弃对军工产品的垄断地位，不愿看到民营企业和资本参与军工产业竞争，经常寻找借口拖延军民融合进程；还有一些地方政府不愿承担与国防建设有关的责任。

《华夏时报》今天发表中国与全球化智库研究员栾大龙的文章说，中国军民融合发展刚进入由初步融合向深度融合的过渡阶段，表现为自主创新能力偏弱，融合范围窄、层次低和程度浅，军民融合整体效益与巨大潜力亟待挖掘和进一步发挥。

文章介绍，近年来，中央军委装备发展部会同军地有关部门，从市场准入、信息互通、公平竞争、过程监管和配套保障五个方面，提出32项改革任务，目前已完成15项。国防科工局也发布关于非国有企业申报军工固定资产投资项目有关事项的通知，打通民营企业申报军工固定资产投资项目的渠道；支持军工和民口单位组建创新战略联盟，加快军工体系开放竞争和科技成果转化，鼓励民营企业与军工单位建立产学研用合作机制等等。

另外，中国军方主办的微信公号“三剑客”今天发表文章解读说，设立中央军民融合发展委员会其实也是“为老兵代言”。中央军民融合发展委员会将“从顶层设计上做好军人的服役、退出现役之后的安置等最关系到军人切身利益的大事”。