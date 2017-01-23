马兴瑞出任广东省政府“一把手”

（联合早报网讯）为期五天的广东省十二届人大五次会议今天闭幕，广东省代省长马兴瑞正式出任广东省政府“一把手”。

据中新网报道，广东省十二届人大五次会议今天下午举行第四次全体大会，马兴瑞经选举当选广东省省长。

马兴瑞去年12月从中共深圳市委书记的位置升任广东省代省长，原省长朱小丹辞去职务。今天结束的广东“两会”上，马兴瑞毫无意外地正式“转正”，成为近30年来首个由非本土官员担任的广东省长。

今年58岁的马兴瑞拥有扎实的个人学历与“航天系”背景，是典型的“技术派”官员。他1988年在哈尔滨工业大学取得博士学位后留校任教，历任哈工大航天工程与力学系主任、哈工大副校长等职，1996年离开哈工大，先后出任中国航天工业总公司五院副院长、中国航天集团总裁等职。

2012年的中共十八大上，马兴瑞以副部级身份跻身中央委员，他在2013年离开军工央企，步入政坛后，担任工信部副部长、国家航天局局长等职。2013年11月，他接替朱明国担任中共广东省委副书记、政法委书记，2015年出任深圳市委书记。

主政深圳期间，深圳2015年底发生光明新区“12·20”重大滑坡事故，马兴瑞与时任深圳市长许勤就此向社会鞠躬道歉。国务院调查组随后将此定性为“不属于自然地质灾害，是一起生产安全事故”，但这并未阻挡马兴瑞与许勤的仕途晋升，后者去年12月在马兴瑞晋升代省长后，接捧中共深圳市委书记一职。

拥有年龄优势的马兴瑞，仕途空间继续被看好，这不仅体现在他的履新打破了广东官场的旧有格局，一些外部事件透露出的信息，也令外界相信马兴瑞受到中央的器重。

去年7月，中共总书记习近平赴宁夏考察，期间在银川召开东西部扶贫协作座谈会。据微信公号“政事儿”报道，央视《新闻联播》画面中，座谈会上依次出现了至少22省市自治区书记，时任广东省委副书记、深圳市委书记马兴瑞作为副部级官员，与其他省委书记们一起就坐，座位在新晋江苏省委书记李强的右侧。

座谈会上，福建省委书记尤权、宁夏自治区书记李建华介绍闽宁扶贫协作情况，上海市委书记韩正、四川省委书记王东明、新疆自治区书记张春贤、马兴瑞先后发言。在上述六个发言者中，马兴瑞是唯一的副部级官员。

这一不同寻常的安排随即引发外界关注，甚至有港媒猜测，由于直辖市一把手的级别是正部级，深圳或将升格为直辖市，但在数个月后，便被证实马兴瑞实际是另有重用。

处于转型升级“爬坡越坎”关键时期的广东，正在把创新驱动发展作为经济社会发展的核心战略和经济结构调整的总抓手。具有科技背景的马兴瑞，能否带领广东顺利完成这一转型，在“保持经济中高速发展”的同时，解决这一进程中的瓶颈问题，将为外界持续关注。