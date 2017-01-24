周波任上海市常务副市长

（联合早报网讯）中国上海门户网站最新公布了上海市市长、副市长的工作分工：应勇市长领导市政府全面工作；周波担任常务副市长。
据中青在线报道，根据地方组织法的有关规定，上海市政府实行市长负责制，副市长协助市长工作。
新当选的上海市市长应勇领导市政府全面工作。
周波常务副市长则分管发展和改革(物价)、财政、税务、监察、编制、人口综合管理、统计、能源建设、口岸、工业、信息化、科技、商务、外资外贸、国资管理、金融、电力生产、安全生产、建议提案办理、政务公开等工作。协助分管审计工作。
据报道，周波，男，汉族，1962年6月生，上海市人，中共党员，1984年7月参加工作，在职研究生，工商管理硕士，高级工程师。
曾任上海氯碱化工股份有限公司PVC厂副厂长、上海氯碱化工股份有限公司总经理助理、总经理，上海天原(集团)有限公司总经理，上海华谊(集团)公司副总裁、总裁、党委副书记，市外经贸委(市外资委)主任、党组书记，市政府副秘书长等职。
2008年02月任上海市人民政府副秘书长兼市发展和改革委员会主任、党组书记；
2013年02月任上海市人民政府副市长兼市发展和改革委员会主任、党组书记；
2013年03月任上海市人民政府副市长；
2016年11月任上海市委常委、市人民政府副市长。