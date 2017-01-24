周立波保释后首发文致歉：黄赌毒都不会感兴趣

（联合早报网讯）昨晚23点37分，周立波发表微博就近日的“涉枪涉毒”事件致歉，称黄赌毒，他本人过去、现在、将来，都不会感兴趣。

据新华社消息，中国公民周立波因涉嫌“非法持有枪支和毒品”20日在美国纽约州拿骚县地区法院接受传讯，周立波在缴纳了5000美元保释金后，在其夫人和律师陪同下离开。律师称，法院将在3月9日开庭审理此案。

周立波在离开前接受媒体记者采访时表示，他车里的枪支是合法的，但他没有提到毒品一事。

昨日，深陷“藏枪藏毒”风波里的周立波，首度在微博公开发声，他表示会“摒弃自小养成的玩枪舞棍习气”，但“至于黄赌毒，本人过去、现在、将来，都不会感兴趣”。

微博全文如下：

私德欠缺，只坑自己，不坑社会；公德欠缺，只害社会，不害自己。私德公德兼备，乃是圣贤。吾非圣贤，孰能无过。打扰大家过年了，特致以深深的歉意，并保证将一如既往继续致力于追求与公德相关的社会责任和慈善事业，且进一步加强私德建设，摒弃自小养成的玩枪舞棍习气。至于黄赌毒，本人过去、现在、将来，都不会感兴趣。所以才特别强调“清口”，这是我的艺术，也是我的人品，请诸位放心，事实和法律将还我清白！另，特朗普先生，对不起，这几天抢了你的头条。