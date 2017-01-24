梁振英：香港交通安全在国际城市中领先

（联合早报网讯）香港特区行政长官梁振英23日出席香港交通安全会暨交通安全队周年晚宴时表示，香港是国际称誉的安全城市，在交通安全方面更是领先于不少先进城市。

据新华社报道，梁振英说，香港这座城市的安全不单体现在预防和应对自然灾害的能力上，在交通安全方面表现更加突出。他举例说，2016年的初步统计数据显示，香港致命交通意外数量从1997年的229宗下降至127宗，死亡人数由241人下降至130人，基本减少一半。

“1997年到现在，差不多20年，虽然我们的人口多了、汽车多了、马路多了，但致命的交通意外宗数和死亡人数都基本上减半。按每千辆领牌车辆计的意外率、死亡率和伤亡率，也明显下跌。”梁振英说，香港每百万人的交通意外死亡率在2015年为17人，比多伦多、纽约、新加坡、首尔、北京等在交通安全方面较为先进的城市都要低。

梁振英说，香港在交通安全方面的成绩与交通安全会和交通安全队成立50多年来的努力分不开。这一团体多年来举办不少活动，借鉴多地相关经验，配合政府交通安全政策，成效卓著。

香港交通安全会和交通安全队分别成立于1961年和1963年。发展至今，交通安全队已有400多家中小学和幼稚园参加，成为队员超过1万人的机构。