中国国家旅游局要求旅游业者全面停止与日本APA酒店合作

（联合早报网讯）近期日本APA连锁酒店在客房内放置右翼书籍事件曝光，在中国引发一场网络风波。中国国家旅游局新闻发言人张利忠24日在接受记者采访时说，APA酒店这种错误做法是对中国游客的公然挑衅，严重违反旅游业基本公德，中方对此坚决反对。

据中国国家旅游局网站报道，发言人表示，事件发生后，国家旅游局驻日本办事处第一时间通过相关渠道向日方提出严正交涉，要求酒店撤除上述书籍。鉴于日本APA酒店坚持错误做法，中国国家旅游局已采取相关措施，要求所有出境旅游企业和旅游电商服务平台全面停止与该酒店的合作，停止使用该酒店作为地接酒店并下架所有该酒店的旅游产品及相关宣传广告。

发言人还表示，中国国家旅游局再次呼吁中国访日团组和游客，自觉抵制APA酒店的错误做法，不进该酒店消费。

今年1月15日，一对跨国情侣在新浪微博上披露了日本APA连锁酒店在客房内放置右翼书籍的情况。两人分别是美国女生Kat和中国男生Sid，均是纽约大学的学生。他们在微博中以视频讲述了自己在日本入住APA酒店的经历，并写道：“我们发现许多中国旅客也入住了这家酒店，但是因为书籍内容都是日文和英文的，应该有蛮多游客没有注意到这些书籍。所以我们今天想在这里告诉大家这些内容，想要大家了解一下你们的房费到的是一个怎么样的人的口袋中。”截至目前，该微博已被转载74万次。

APA连锁饭店集团的总部位于东京，其执行长为元谷外志雄，他以笔名藤诚志写评论文章，收录在《真正的日本历史—理论近代史学2》书中，文中，元谷文中质疑南京大屠杀的历史证据，并声称这是“中方编造出来的，并未曾发生”。在书中另一部分，他否定日军曾强迫女性充当“慰安妇”。APA将这部著作放在酒店房内供住客翻阅。

对于APA酒店放置右翼书籍事件，中国外交部发言人华春莹1月17日表示，元谷的书“再次表明日本国内一些势力始终不愿正视历史，甚至企图否认和歪曲历史”。

面对指责，APA集团发表声明称，接到“海量意见”和查询，但不会撤回书籍，并称该书“真实反映历史”。APA的声明称，集团承认不同国家对历史的理解与教育均有差异，但该书“并非旨在批评个别国家”。

日本官房长官菅义伟也在1月18日称“不会对所有发言逐一给出评论”，并说：“不过度聚焦在不幸的历史上，日中两国展示出面向未来，致力于国际社会共通问题的的姿态，这很重要。”

1月19日，华春莹再次发言：“建议日本国内那些顽固坚持错误历史观的人到中国参观南京大屠杀遇难同胞纪念馆，找回他们的良知。”

在互联网上，很多中国网民对此事表示愤慨，并呼吁抵制APA连锁酒店。携程、途牛、去哪儿等中国大型旅游网站也将APA在日本的400多家连锁饭店从其平台上下架。

据日本《朝日新闻》23日报道，日本名古屋市市长河村隆之在当日记者会上，针对APA酒店在客房内放置否认南京大屠杀的右翼书籍一事发表评论称，放在酒店客房内的书籍“别管什么内容，没什么大不了的”，对APA酒店的行为表示理解。河村还说：“没有所谓的南京大屠杀，中国说有30万市民惨遭虐杀，如果是真的，日本人应该都去南京下跪”。

APA集团的坚持立场和河村隆之的回应让本次事件进一步升级，在中国网络上，呼吁抵制该酒店以及要求其道歉的声音不绝于耳。中国国家旅游局也于今日采取了上述反制措施。