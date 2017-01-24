中国广西北海两起涉爆案告破

（联合早报网讯）中国广西北海警方24日披露，在当地发生的两起涉爆案件已告破。犯罪嫌疑男子因与他人存在经济纠纷，为报复泄愤而作案。

据中新网报道，1月20日，广西北海发生两起涉爆案件致两人受伤。当天上午8时30分，家住该市石化路银苑小区的杨某，发现一个纸盒放置在房间地上，他取出盒内一个疑似手电筒物品按下按钮，该物品发生爆炸，杨某左手被炸伤。

同日11时30分许，11岁男孩马某清在该市高德镇其父亲的双马机械厂内停车场玩耍时，捡到一个玩具，玩耍时发生爆炸，炸伤其左眼和双手。

案发后，中国公安部、广西自治区公安厅和北海市委、市政府高度重视，立即派出部、厅专家组赶赴北海与当地公安局一并组成专案组开展案件的侦破工作。

警方于22日在河北省秦皇岛市将北海市涉爆案件犯罪嫌疑人姜某(男，34岁，黑龙江省齐齐哈尔市人)抓获。

据北海警方23日23时左右通报，经查，犯罪嫌疑人姜某因与马某及蔡某存在经济纠纷，为报复泄愤，分别将型似玩具的物品放置在马某位于北海市高德镇双马机械厂停车场，以及误将爆炸物投错到北海市石化路蔡某住处对面的杨某房内，导致马某的儿子及杨某在捡拾和处置物品过程中被炸伤。

目前，两名伤者仍在北海市人民医院接受治疗，无生命危险。案件正在进一步审理中。