台外交部：研议洽签台美自贸协定

（联合早报网讯）美国总统特朗普签署美国退出跨太平洋伙伴协定（TPP）命令。台湾外交部今天表示，政府持续推动贸易自由化与加强区域经贸连结的目标，“均不会改变”，将透过“贸易暨投资架构协定”（TIFA）架构持续加强台美经贸关系，同时研议与美方洽签台美自由贸易协定（FTA）。

据自由时报报道，特朗普于上任第一天工作日、美国时间23日签署行政命令，宣布美国永久退出TPP。台湾外交部发言人王佩玲今在外交部例会中回应表示，对外贸易是我国经济发展相当重要的一环，政府向来关注包括TPP在内的各项重要区域经济整合倡议，同时积极推动我贸易自由化及寻求参加区域经济整合，以加强与区域经贸连结；无论TPP未来进展为何，推动贸易自由化与加强区域经贸连结的目标“均不会改变”。

王佩玲说，美国是台湾第2大贸易伙伴，台湾为美国第9大贸易伙伴，双方经贸关系密切。台外交部将持续、积极了解特朗普政府未来经贸政策走向，除透过台美既有的TIFA架构，持续加强双边经贸合作关系外，也同时研议与美方洽签FTA，以深化双边经贸关系。

台外交部亚太司司长陈文仪表示，无论特朗普经济走向为何，台湾政府为台争取最大利益的原则是不变的。

台外交部亚协秘书长蔡明耀则解析说，美国退出TPP，希望由双边谈判代替多边经贸关系；日本立场则是希望继续维持TPP，所以赶在特朗普就职前，向纽西兰递交批准文件。

蔡明耀进一步说，美国退出使现行TPP胎死腹中，因为单一个美国的生产力就已经超过TPP成员的六成，美国退出即无法生效，但还有其余11国存在，未来或换名称继续、或调整生效规则，“不代表TPP就没有了”。