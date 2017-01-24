白宫称要阻止中国占据南中国海岛礁 中国学者回应：这是宣战吗

（联合早报网讯）针对美国新政府当地时间周一说要阻止中国占据在南中国海的岛礁，受访中国学者认为这是美国对南中国海政策转向对抗性，美国如果真的这么做就等同于宣战。

北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗接受《联合早报》访问时说，美国若用武力封锁南中国海岛礁不让中国进入，就意味战争。

他认为美国如果真的和中国在南中国海开战，那将是一场比阿富汗战争还难打的战。他也认为中国有能力捍卫岛礁。“南（中国）海离美国1万多公里，离中国才1000多公里。中国在亚洲活动有2000多年的历史，美国只是百多年前的1898年才来到菲律宾。”

南京大学国际关系研究院院长朱锋向本报分析，白宫发言人的表态毫无疑问是在南中国海问题上火上加油。

他说：“美国新政府上任不久就急于在南（中国）海问题上对中国发难，这是不好的信号。奥巴马政府从来没有做过类似的表态，这个政策很显然是一种对抗性的转向。”

他认为，美国没有任何法律依据阻止中国在南中国海进行包括岛礁建设在内的正常维权行动。

他认为美国如果采取行动，如出动海军，来阻止中国在南中国海的岛礁建设，这等于是在宣战，中国一定会捍卫到底，而以中国的军力，“肯定没有问题”。

美国新白宫发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）当地时间周一在华盛顿首次召开例行记者会时，被问及是否同意美国国务卿蒂勒森此前在国会听证会上说不允许中国进入中国在南中国海占据的岛礁。斯派塞说：“美国将确保我们会保护在那里的利益。如果这些岛礁在国际水域，不是中国领土，那么我们肯定要阻止他国占领国际空间。”（联合早报北京特派员游润恬报道）