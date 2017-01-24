亲绿民调：蔡英文声望33.8%再创新低

（联合早报网讯）台湾亲绿的民调机构台湾民意基金会今天（24日）公布，上任八个月的台湾总统蔡英文的声望再创历史新低，为33.8%；其中，内阁不满意度接近61%、“一例一休”政策及年金改革为其民调滑落的主要原因。约有七成民众认为台湾经济没改变或者变坏，换言之，政党轮替对于台湾人来说，没有意义。

中新社报道，该基金会每月一度公布民调，蔡英文上任的第八个月，与2016年5月20日刚就任时69.9%相比，声望下降超过一半，仅剩33.8%，并再度创下历史新低点。同时，不赞同她处理大事方式的人大幅上升到54.4%，超过赞同她的人20.6个百分点，基金会表示，显示蔡英文“权威的危机”在持续加剧中。

基金会董事长游盈隆综合研判民调发生巨变，主要的近因有三：台湾行政院长林全的内阁施政满意度持续下滑、“一例一休”政策硬着陆、年金改革逼近摊牌阶段。

其中，满意林全内阁施政表现的约27%，不满意的人已接近61%。即便是相对较拥护蔡当局的24岁以下年轻人，也有44.9%不满意；军公教人员不满比率更高达84%；民进党认同者也有高达45.5%不满意施政团队。

针对“一例一休”的民调结果显示，有高达五成六的人不支持，只有三成三的民众支持。立法院去年12月通过修法，今年1月上路，造成企业老板反弹，劳工也不满意的“三输”局面。

至于蔡当局力争今年3月通过的年金改革， 四成六的人满意，四成四的人不满意；对蔡当局能否做好年金改革，四成一有信心，但四成九没信心。