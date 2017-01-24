媒体指蔡英文“趴趴走”皆因未婚 总统府驳斥

（联合早报网讯）台湾媒体报道，未婚的总统蔡英文下班后经常在总统官邸、敦化南路二段住所、母亲及哥哥家四地跑，无形中加重特勤负担。总统府表示这是不实报道，且报道标题严重涉及单身歧视。

中央社报道称，总统府发言人黄重谚表示这是不实报道，捏造蔡英文自迁入总统寓所以来，有所谓“下班后，经常会前往探视母亲或到哥哥家中用餐……成为负责总统人身安全的特勤人员最吃重且最具压力的任务”。

黄重谚指出，报道中以历任总统皆是“一家人”入住寓所，故“作息较单纯”，意指蔡英文因为“无聊”故有频繁外出状况等等，报道甚至以“没结婚的小英总统下班四处跑”为标题，严重涉及单身歧视意涵。

黄重谚表示，蔡英文自迁入寓所，除外出行程或在府办公外，其余时间均停留寓所休息或洽理公务，并无报道称情事，对于媒体报道前未善尽查证责任，报道内容又任为凭空假造，甚至充满单身歧视，视专业伦理于无物，总统府表达最深的遗憾与谴责，并要求立即道歉更正。

此外，媒体报道，副总统陈建仁以自家居住，感觉比在官邸自在舒适为由，短期内没有迁入官邸的计划。黄重谚表示，陈副总统早在去年10月间官邸完成结构修缮后，正式迁入官邸至今，没有所谓以“自家较舒适”为由，拒绝迁入的情事，报道内容全非事实。