白宫称要阻止中国占据南中国海岛礁 学者：未必转换为实际行动

（联合早报网讯）针对美国白宫说要确保南中国海国际水域里的岛礁不被中国侵占，受访中美学者认为这番表态未必会转换为实际行动，美国还需时间制定理性的外交政策，中美还需经过一段时间的磨合。

中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上回应说，中国在南中国海问题上的立场没有变化，在南中国海的行动也是正当合理的，“不管别的国家发生什么样的变化，说了什么样的话，想做什么样的事情”，中国维护自身在南中国海领土主权和海洋权益的决心不变。

她也敦促不是南中国海争议当事方的美国，尊重事实，谨言慎行，以免损害南中国海地区的和平稳定。

美国国务卿蒂勒森本月11日在国会听证会上说中国在南中国海“占据了不属于中国的领土”，美国应向中国发出明确信号，要中国停止岛礁建设，并禁止中国进入这些岛礁。

被问及是否同意蒂勒森的上述谈话，白宫新发言人肖恩·斯派塞（Sean Spicer）当地时间周一（24日）首次召开例行记者会时回答说：“南中国海的一些地区属于国际水域和‘国际土地’。美国要保障我们在那里的利益。如果这些岛礁在国际水域，不是中国领土，那么我们肯定要阻止他国占领‘国际领域’（international territories）。”

斯派塞的谈话让一些中美关系观察家感觉不知所云。有分析指出，“国际空域”和“国际海域”是世界公认的概念，但他所指的“国际领域”是什么意思，则不清楚。

美国华府智库战略与国际问题研究中心亚洲专家葛来仪（Bonnie Glaser）接受《联合早报》访问时表示，斯派塞和蒂勒森的表态没有连贯性，也并不明确表明美国的政策目标，他们的表态只是要发出强硬的信号，但并不意味美国必然会在南中国海课题上采取比以前更强硬的行动。

她说：“特朗普团队还需要更多时间，规划出理性的战略。”

针对蒂勒森和斯派塞的表态是否意味美国将出动海军进行封锁，阻止中国占据南中国海岛礁，有中国海军背景的中国国际问题研究院美国研究所所长滕建群今天在全国记协的活动上回答提问说：“美国只是说说而已，不可能真的进行封锁。这等于是宣战，是非常荒谬的主张。”

滕建群分析，蒂勒森在听证会上这么说，可能只是为了寻求任命，而在国会面前示强。

他说，美国如果真的派军舰封锁南中国海，中国有信心可以游刃有余地应对。

北京航空航天大学战略问题研究中心主任王湘穗向本报指出，美国如果真的和中国在南中国海开战，那将是一场比阿富汗战争还难打的仗。他说：“南（中国）海离美国1万多公里，离中国才1000多公里。中国在亚洲活动有2000多年的历史，美国只是百多年前的1898年才来到菲律宾。”

南京大学国际关系研究院院长朱锋受访时说，白宫发言人的表态，毫无疑问是在南中国海问题上火上加油。

他说：“美国新政府上任不久就急于在南（中国）海问题上对中国发难，这是不好的信号。奥巴马政府从来没有做过类似的表态，这个政策很显然是一种对抗性的转向。”

他认为，美国没有任何法律依据阻止中国在南中国海进行包括岛礁建设在内的正常维权行动。