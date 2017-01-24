曹秀美在中国演出被取消 疑与韩国部署萨德有关

（联合早报网讯）曾获格莱美奖的韩国著名女高音歌唱家曹秀美，原定下月在中国与三家顶级管弦乐团一起表演，但这些乐团上星期日（22日）突然分别宣布曹秀美将不再登场的消息。

《纽约时报》24日报道说，上述事态相信与中韩关系因韩国计划部署萨德导弹防御系统而出现紧张有关。去年5月曾在北京演出的曹秀美据传是这场外交风波中的最新受害者。

据报道，涉及事件的三家乐团是上海交响乐团、广州交响乐团以及北京的中国爱乐乐团。这些乐团在各自的官方微信社交媒体账户上发表声明，但未提及曹秀美缺席演出的原因；只有中国爱乐乐团说曹秀美和韩国指挥家郑旻“因故被迫取消”演出。

对此，曹秀美的兄弟曹杰说：“我们从来没想到会发生这种事”“秀美几乎每年都在中国巡回演出，已有近10年了”。

此前，韩国钢琴家白建宇也面对类似情况；他原定3月与中国贵州省贵阳交响乐团联合演出，但演出上周三（18日）突然宣布取消。

网媒“香港01”昨天引述韩国《中央日报》报道称，自去年11月起，没有一位韩国演奏家获批在北京的演奏会上演出。某公演界相关人士则说：“如果白建宇和曹秀美的签证未获批，那么其他演奏家将更难在中国举办演出。”

韩国去年7月宣布将在境内部署萨德后，中国外交部就此多次表示强烈不满和坚决反对。中国政府据传也祭出“限韩令”，有多名韩国艺人在华演出因而受阻，韩剧入华审批过程也变得比以往繁复。