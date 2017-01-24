香港蝉联亚洲区高档住宅租金最昂贵城市

（联合早报网讯）一项有关企业外派员工的居住调查报告显示，香港今年继续蝉联亚洲区高档住宅租金最昂贵的城市。

负责这项调查的人力资源管理顾问机构ECA International今天指出，过去五年来，香港一直名列前茅。香港人口密度高，而且物业市场持续供不应求，因此平均租金一直较其他城市昂贵。以无家具的三房寓所来说，香港外派员工热门居住小区的平均租金为每月1万零189美元（1865新元）。

以美元计算，香港的租金较位列亚洲第二的东京高14％以上。五年前，香港租金比东京高约20％，但两者的差距此后不断缩小。

在大中华地区中，大陆的上海和北京分别排名第五和第六，澳门和台北则分别排第12及第14位。

报告也指出，尽管香港租金仍然高昂，但其实自2012年以来，高档住宅的平均租金下跌了约13％。在这段期间，出租住宅市场一直面对租金下调的压力，原因是许多业主均选择出租而非出售其物业。

在需求方面，企业减少对外派员工的资助，或把外派员工转为长期合约雇员以减少甚至免除住屋成本，意味着在外派员工热门居住小区拥有物业的业主，必须重新考虑其租金叫价。

ECA International进行住房租金调查已超过20年，旨在协助企业为流动员工提供合适的住屋选项，以作为其整体薪酬福利的一部分。这项研究比较了全球230多个地区外派员工通常租住房屋的费用。

另外，香港智经研究中心今天发表有关推动弹性雇佣措施的研究报告显示，香港“打工仔”普遍一人分饰多个角色，要兼顾家庭和个人发展容易分身乏术，造成工作与生活失衡，损害健康及影响其家庭关系和工作表现，当中以年轻一辈和已婚在职女士最为严重。

智经建议当局成立推展友善雇佣文化专责委员会，结合各个相关政策部门、法定机构、雇主和雇员代表等，推动官商劳三方合作，制定政策的推广方向等。

此次，它也建议专责委员会设立友善雇佣文化推展基金，鼓励中小企业以创新手法解决因人手不足而未能实施弹性雇佣措施的情况，长远促进社会效益，减轻因劳动力逐渐萎缩所带来的压力。