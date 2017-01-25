中国阿胶需求大 南非驴皮非法交易猛增

（联合早报网讯）南非警方说，最近对约翰内斯堡东部一家农场突击搜查，查获5000张驴皮。当局正在对非法驴皮交易展开调查。

BBC中文网报道，警方形容此次突击行动是打击走私活动的重大突破。警方怀疑，上周在贝诺尼（Benoni ）查获的驴皮来自非法屠宰厂，而这些驴皮打算运往中国。

警方接到一名妇女举报当地出现烂肉腐臭后，立刻采取行动。警方在这家农场没有逮捕任何人，但表示这次行动提供了有关犯罪集团的重要线索。这些疑犯涉嫌从事非法屠宰和运输驴肉和驴皮，没有任何检疫证明。

南非《邮卫报》报道，中国人涉嫌参与这种非法交易。

该报周一（23日）报道，警方在北开普省Olifantshoek镇的一个农场发现，有100多头毛驴被非法屠宰。

南非全国防止虐待动物协会(NSPCA)表示，“毛驴被用榔头砸死，活着剥皮。”该组织形容这是“野蛮和非人道”做法，并批评政府“没有对这种非法活动采取任何措施”。

《邮卫报》引述NSPCA检查员Mpho Mokoena的话说，在Olifantshoek镇被捕的嫌疑犯交待说，这些驴皮被送往贝诺尼，这显示着两个城镇有联系。

警方说，自从2015年以来，毛驴被盗窃，屠宰以及剥皮的犯罪活动呈现上升趋势。

报道指，阿胶是中国的一种传统药材，可治疗多种不同的疾病。中国为了生产阿胶所需的驴皮胶，导致本国毛驴数字大减。为确保供应，阿胶生产商已将目光放在全球毛驴的身上，尤其在非洲。

报道还称，中国需求猛增，也对部分国家造成影响，不但令当地毛驴数量大减，还造成物价上升和环境问题，影响当地居民的生活。

据尼日尔政府数字显示，2015年向中国出口毛驴2万7千头，去年前9个月出口量激增至8万头。如这一情况持续下去，尼日尔毛驴数量将面临大幅度下降的风险，因此尼日尔已禁止毛驴出口。

西非国家布基纳法索也因类似的情况，从去年8月开始，禁止出口毛驴。