平可夫称中国航母抄袭俄方：连缺点都复制

（联合早报网讯）台湾媒体报道，中国大陆航母辽宁舰日前进行远洋训练引发关注，大陆首艘自制航母也即将完工。军事评论家指出，此艘航母以70年代俄制航母为蓝本，“连缺点都复制”。对此，大陆航母专家李杰认为，001A的外形虽然和库舰有相似之处，但内部系统和舰载武器已经完全进行了现代化更新，平可夫这么说就是为了“鸡蛋里挑骨头”，仿佛他什么都了解似的。

台湾《苹果日报》报道，加拿大《汉和防务评论》主编平可夫表示，中国大陆自制的001A型航空母舰，采用的范本是俄国库兹涅佐夫（Kuznetsov）号，属于70年代的设计，与辽宁号是同一等级。

平可夫谈到，库兹涅佐夫号在去年11月打击“伊斯兰国”（IS）时，不但没有发挥作用，反而还损失苏-33、米格-29战机各一架，他直言“今日的库兹涅佐夫，就是明日的001A型航母”。

平可夫提到，依照001A型航母的外型、尺寸来看，完全是库兹涅佐夫号的复制品，也因为是70年代的产物，中国大陆并没有更改已过时的设计，可说是连缺点都复制。

《环球时报》报道，对此，大陆航母专家李杰24日表示，平可夫的说法就是在用鸡蛋里挑骨头的方式来诬蔑中国航母的发展，试图借助这种故意抹黑、把中国航母发展说的一无是处、一塌糊涂的方式来抬高自己，仿佛他十分了解中国航母的建造和发展过程似的。实际上，任何一个国家在发展航母这种巨系统武器时，都是从简单到复杂，没有任何一个国家会从零开始就发展“尼米兹”这种级别的核动力航母。

李杰认为，首艘国产航母001A与“库兹涅佐夫”号航母的外形确实有相似之处，但外形相似并不能说明中国的国产航母不好用或者不能适应现代作战模式需求。而且，中国国产航母对舰桥、雷达、舰载武器、机库设计、机电系统进行了一系列改进，甚至滑跃甲板的角度也进行了微调，外形虽然有相似的地方，但大部分武器和航母内部系统已经实现了更新换代，相当于是一艘拥有新设计和新内涵的航母。同时，中国国产航母的作战理念已经接近欧美国家航母的作战理念，就是以舰载机为主要航母作战力量，这一点与前苏联与俄罗斯的“重型载机巡洋舰”的舰载武器与舰载机相结合的理念是完全不同的。

对于平可夫所说的“连缺点都复制”的说法，李杰认为，这或许是指中国国产航母仍然采用滑跃起飞方式。滑跃起飞方式虽然不是最优的起飞方式，但仍是一种很实用的方式。目前9个拥有航母的国家中，大部分都采用这种方式，就连老牌西方军事强国英国的最新型航母也采用滑跃起飞方式。李杰认为，针对中国航母未来的应用环境与海上可能面临的威胁，采用常规动力与滑跃甲板的国产航母仍不失为基本够用的航母选择。他还强调，中国造001A并不是要与美核动力航母开战，而是通过研制这艘航母全面了解航母的设计和建造过程，发展中国新型的作战理念，熟悉新型海上作战样式，构建航母编队的编制模式，为未来建造大中型核动力国产航母做准备。