台湾一银盗领案 3名外籍被告判刑5年

（联合早报网讯）轰动一时的台湾第一银行盗领案，台北地检署依妨害电脑使用、诈欺、洗钱等罪起诉落网的3名外籍被告拉脱维亚籍的安德鲁、罗马尼亚籍的米海尔、摩尔多瓦籍的潘可夫3人。台北地院今天宣判，3人刑度一致，都依妨害电脑等罪判刑5年，并科罚金60万元（新台币，下同），犯罪所得7700多万元没收，服刑完毕驱逐出境。可上诉。

台湾联合报报道，全案于侦查中，检方以3人有逃亡之虞声押禁见获准，审理中，法官仍裁定羁押，部分被告承认刑度低的搬运赃物罪，否认是国际盗集团成员，撇清重罪，由于语言隔阂，法院每次开庭都请翻译到庭协助审判。

安德鲁供称，他因欠债来台工作抵债，任务是帮忙运送钞票到台北市内湖山区，他手持一支装有俄国SIM卡的手机和上一手联络，他一度跟着定位目标误跑到海边，还说被黑道威胁妻小生命，后又改口称是自己想像的，不过，他曾在一次开庭时向台湾人表达歉意。

米海尔说，他参加业余撞球赛认识已逃亡的外籍共犯，并听命于对方来台湾，共犯以5000元美金的代价请他来台湾台北车站缴交置物箱出租费用，3天缴了台币1250元；米海尔说，他自己刷卡付机票钱花了1000美元，住饭店的费用也刷卡支付。

潘可夫告诉法官，本来就和女朋友打算到台湾观光，原本去年7月初要飞来台湾，但女朋友无法请假，所以取消度假计划，刚好米海尔请他帮忙来台湾，所以就飞来台湾，会帮米海尔是纯粹基于友情赞助。

去年7月爆发的台湾第一银行盗领案，一银被盗走8327万元，检警起赃，近全数款项都已追回。