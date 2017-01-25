国家版权局：禁止未经授权通过网络传播央视新年春晚

（联合早报网讯）中国国家版权局日前发布通知，禁止未经授权通过网络传播中央电视台2017年春节联欢晚会。

据中国国家版权局网站消息，通知称，为维护中央电视台2017年春节联欢晚会（以下简称“央视2017春晚”）的网络版权传播秩序，将该作品纳入国家版权局重点作品版权保护预警名单，并就有关事项通知如下：经中央电视台授权，央视国际网络有限公司（CNTV.cn／CCTV.com）独家享有通过网络向公众传播央视2017春晚的权利。除爱奇艺、腾讯、优酷等已获央视国际网络有限公司授权的机构外，其他任何机构和个人未经权利人许可，不得通过互联网（含移动互联网）、IPTV、OTT平台提供直播、点播、下载等服务传播央视2017春晚音频、视频。

各网盘服务商应当采取有效措施，制止用户违法上传、存储并分享央视2017春晚；各社交类网络服务商应当采取有效措施，制止用户在博客、微博、微信、播客、个人主页等用户共享平台传播央视2017春晚。各网络服务商应当及时受理、加快处理权利人针对央视2017春晚的通知和投诉。

各地区版权行政执法部门应当对本地区主要网络服务商发出针对央视2017春晚的版权预警提示、加大版权监管力度。对于未经授权通过信息网络非法传播央视2017春晚、情节严重的，版权行政执法部门要依法查处。