甘肃军区原司令员刘万龙少将任新疆军区司令员

（联合早报网讯）中国媒体报道，此前担任甘肃省军区司令员的刘万龙少将已赴新疆军区担任司令员一职。

澎湃新闻网报道，据新疆军区政治工作部主办的微信公号“喀喇昆仑卫士”披露，1月22号，新疆军区司令员刘万龙、政治委员李伟通过电视电话会议系统向边防连队和维稳执勤分队官兵拜年。

刘万龙在新春贺词中说，在中华民族传统的鸡年春节即将到来之际，他代表军区党委、领导和机关，向边防连队和执勤分队官兵致以崇高的敬意和节日的祝贺！向他们的家人表示诚挚的问候！并对边防连队和维稳执勤分队官兵在过去一年圆满完成边防执勤、各地州巡控任务，以及确保边防安全稳定、维护新疆社会大局稳定做出的突出贡献给予了充分肯定。

公开报道显示，刘万龙曾任南疆军区副司令员、新疆生产建设兵团军事部部长等职，2012年12月晋升少将军衔。

2014年3月，刘万龙担任甘肃省军区司令员一职，并于2016年6月跻身甘肃省委常委班子。

此前担任新疆军区司令员一职的是现年63岁的彭勇中将。彭勇曾任第21集团军参谋长、第47集团军军长等职，2011年6月起担任新疆军区司令员。

公开资料显示，1985年6月，乌鲁木齐军区与兰州军区合并为兰州军区，同时成立新疆军区（兵团级），军改签隶属于原兰州军区。在本轮军改调整中，解放军改七大军区为五大战区，新疆军区、西藏军区、北京卫戍区均划归陆军领导。