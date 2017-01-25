报道称布吉纳法索拒金钱诱惑 不愿背叛台湾

（联合早报网讯）自从圣多美和普林西比在去年12月与台湾断交后，台湾在非洲的邦交国仅剩布吉纳法索与史瓦济兰，布吉纳法索外交部长巴力（Alpha Barry）在接受媒体访问时爆料，有人以大笔金钱为诱因，要求与大陆建交，但布吉纳法索拒绝。

台湾《自由时报》引述彭博报道称，日前在布吉纳法索首都瓦加杜古（Ouagadougou）专访了外交部长巴力，他爆料，有人开出500亿美金甚至更高的价码，诱使他们与北京建交，但被布吉纳法索所拒，巴力强调：“台湾是我们的朋友和合作伙伴，我们没有任何理由想要重新考虑彼此的关系”。

布吉纳法索最早于1961年与台湾建交，但是1973年曾一度断交，至1994年才恢复邦交至今，彭博指出，台湾外交次长曾于去年9月造访布吉纳法索，并提出包含农业、教育与国防等合作计划，在未来两年内将提供布国4400万欧元的金援，巴力重申，在未来会持续与台湾合作。

而史瓦济兰1968年与台湾建交至今，是与台湾建交最久的非洲国家，彭博也电话专访了史瓦济兰政府发言人塞姆兰（Percy Simelane），他也表示满意与台湾的关系，盼能持续维持，因为台湾在卫生医疗、农业发展以及教育经费上都给予他们很大的帮助，“两国的友谊是基于国家利益，而不是台湾的钱包有多鼓”。