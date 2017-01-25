丽江警方证实游客被打事件：主要嫌疑人已被控制

（联合早报网讯）针对网络热传的游客被打事件，云南丽江警方25日表示，主要嫌疑人已被警方控制。

人民日报客户端报道，从丽江市公安局获悉：1月24日晚，新浪微博用户发布“丽江旅游被当地人故意毁容”信息后，丽江市公安局立即组成工作组专门就网络反映的情况进行调查核实。目前，主要嫌疑人已被警方控制，案件正在依法按照法律程序办理中。

经调查，2016年11月11日5时58分许，丽江市公安局古城分局祥和派出所值班民警接到110指令称古城区祥和路一烧烤店门口有人打架，值班民警迅速赶至烧烤店门口，发现董某某、孙某受伤，随即与120一道将董某某、孙某送往医院救治，同时，丽江市公安局古城分局刑侦大队民警对现场进行勘验，并对该案进行立案调查。

经古城公安分局调查，2016年11月11日5时58分许，董某某、孙某、张某在烧烤店吃烧烤时，被在烧烤店吃烧烤的几名男子殴打，造成董某某、孙某不同程度受伤，随即古城分局陆续传唤了6名嫌疑人进行调查，2017年1月20日，丽江市古城区司法鉴定中心对孙某的伤情鉴定为轻微伤。目前，案件事实清楚，主要嫌疑人已被警方控制，案件正在依法按照法律程序办理中。

对董某某的伤情，根据《人体损伤程度鉴定标准》4.2.2条，以容貌损害或者组织器官功能障碍为主要鉴定依据的，在损伤90日后鉴定。公安机关将根据董某的伤情鉴定结果依法办理案件。