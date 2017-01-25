春节期间上海全警上岗三天：强化整体防控 严控烟花爆竹

（联合早报网讯）小年夜、除夕夜、年初四三日，上海公安将启动一级加强勤务等级，全警动员、全员上岗，进一步加强社会面整体防控，全面强化烟花爆竹管控工作措施。

澎湃新闻报道，1月24日，上海市公安局召开春节安保战前动员大会，上海市副市长、市公安局局长白少康对春节安保和烟花爆竹安全管控工作进行再动员再部署。

上海市公安局表示，1月26日(小年夜)、1月27日（除夕）和1月31日(初四)，上海公安机关将实施社会面防控一级加强勤务等级，各单位始终坚持反恐最高标准，充分发挥治安巡逻防控、武装应急处突和群防群治守护“三张网”作用，全警动员、全员上岗，全面加强外滩、小陆家嘴、豫园等标志性景点，寺庙、道观、商场等人员密集场所的巡逻防控和驻点守护，通过最大限度将警力摆上街面，有效提高见警率、管事率和威慑力，不断加大社会面防控工作力度，确保及时处置各类突发事件，确保社会治安持续稳定。

节日期间，全市各级公安机关将保持对各类刑事犯罪的高压严打态势，尤其是“两抢一盗”、电信网络诈骗等多发性侵财案件，组织开展专项打击行动。同时，将会同文化、旅游、市场监管等部门，严厉整治“黄赌毒”、扰乱涉外旅游市场治安秩序等突出治安问题。

上海公安机关将坚决落实各项烟花爆竹安全管控措施。全市7个烟花爆竹销售点将严格落实“一日三查”、实名登记销售和视频监控等工作措施。

公安机关将在陆路、水路等主要入沪通道，全面设卡检查、拦截临检，严防烟花爆竹流入上海。同时，严厉查处打击无证经营储存行为，深挖打击违法犯罪团伙、非法销售储存窝点，清理流散在社会面的存量烟花爆竹。

在除夕夜、年初四晚、元宵节等重点时段，全市公安民警将带领30余万“平安马甲”等志愿者，划片编组、责任包干，开展守望、巡查、劝导等工作，确保及时发现并劝阻非法燃放苗头。全市消防部队将落实等级战备要求，保证一线执勤和蹲点驻防力量，确保及时开展各项火灾事故抢险救援工作。

春节和元宵节期间，上海龙华寺、玉佛寺、静安寺等寺庙、道观将举行觐香祈福活动120场，举行展览展销、文艺演出、商场促销等大型活动38场。上海公安机关将事先对每项活动开展安全风险评估，并组织公安民警、武警、消防官兵和保安人员，以“防暴恐活动、防拥挤踩踏、防火灾事故”为重点，强化现场管控，抓好反恐防爆、安全检查、人流疏导、交通组织的措施落实。针对活动中可能出现的“大客流”，综合运用大数据等先进技术，做好人流监测预警，并根据人流量变化及时采取疏导拦截、波次放行、单向循环等措施，确保各项活动安全有序进行。

上海市公安机关将结合春运安保工作，持续深入推进交通违法行为整治工作，并针对公路离沪、返程车流高峰，优化出入市境道口的执法管理和疏导管控，确保城市道路安全、有序、畅通。轨道交通安全管理方面，将强化进站安检措施，努力实现“安检过包率最大化”，持续组织开展“盘人查物”飞行临检，坚决防止危险品、违禁品流入轨道区域。